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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:52

5 ülkeden gönderilen 11 uluslararası yardım askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı depremle enkaza dönüşen 10 il için uluslararası yardımlar devam ediyor. Depremlerin ardından, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan İstanbul'a ulaşan 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet askeri kargo uçağı ile deprem bölgesine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
5 ülkeden gönderilen 11 uluslararası yardım askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan karayoluyla 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve çadır gönderildi. Gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na TIR'la ulaşan yardımlar, burada hazır bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet kargo uçağına yüklendi. Askeri kargo uçaklarına yüklenen insani yardım ve çadır malzemeleri önce Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na, oradan da deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

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5 ülkeden gönderilen 11 uluslararası yardım askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi
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