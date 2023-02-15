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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:41

Bakanlıktan “deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına yanıt

Adalet Bakanlığı’ndan “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” şeklinde çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye bugüne kadar 478 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği belirtilerek, “Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır” denildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakanlıktan “deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına yanıt

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" şeklinde yer alan haberler ile ilgili açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet Savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği belirtilerek, "Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi.

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Bakanlıktan “deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına yanıt
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