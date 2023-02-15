BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye Tek Yürek Kampanyası’na destek mesajı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak tanımlanan depremler nedeniyle seferber oldu. Devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm TV kanalları "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın yapıyor.

AFAD VE KIZILAY'A REKOR BAĞIŞ

AFAD ve Kızılay'a yapılacak yardımlar için rekor bağış geliyor. Kampanyada toplanan son bağış rakamı 100 milyar TL'yi aştı.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN VİDEO MESAJ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na bir video mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye mesaj | Video

DÜNYAYI TÜRKİYE'YE DESTEĞE ÇAĞIRDI

Antonio Guterres, Türkiye'nin tarihin en büyük doğal felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını belirtirken Birleşmiş Milletler olarak ülkemizin yanında olduklarını söyledi. Guterres, Türkiye'nin Suriye'de yaşananların ardından cömertliğini ve ev sahipliğini gösterdiğinin de altını çizdi ve dünyayı Türkiye'ye desteğe çağırdığını dile getirdi.