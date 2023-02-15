Deprem soruşturmaları kapsamında 221 şüpheliden 24’ü tutuklandı

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 221 şüphelinin sorumluluklarının tespit edildiğini, bu şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 11'inin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 5'i hakkında yakalama kararı çıkartıldığını, 54 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, 60 şüphelinin ise gözaltında bulunduğunu açıkladı. Ayrıca şüphelilik vasfı değerlendirilenlerin sayısının 37, şüphelilerden 5'inin ise yurt dışında oldukları tespit edilirken, 10 şüphelinin öldüğü, 15 şüphelinin de ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı kaydedildi.