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Giriş Tarihi: 15.2.2023 13:55

Deprem soruşturmaları kapsamında 221 şüpheliden 24’ü tutuklandı

Adalet Bakanlığından, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaştı. Buna göre; depremden etkilenen 10 ilde yürütülen soruşturmalarda 221 şüpheli tespit edilirken bu şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem soruşturmaları kapsamında 221 şüpheliden 24’ü tutuklandı

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 221 şüphelinin sorumluluklarının tespit edildiğini, bu şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 11'inin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 5'i hakkında yakalama kararı çıkartıldığını, 54 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, 60 şüphelinin ise gözaltında bulunduğunu açıkladı. Ayrıca şüphelilik vasfı değerlendirilenlerin sayısının 37, şüphelilerden 5'inin ise yurt dışında oldukları tespit edilirken, 10 şüphelinin öldüğü, 15 şüphelinin de ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Deprem soruşturmaları kapsamında 221 şüpheliden 24’ü tutuklandı
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