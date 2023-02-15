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Giriş Tarihi: 15.2.2023 09:05 Son Güncelleme: 15.2.2023 09:16

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Asrın felaketinin yaraların sarmak için tüm kamu kuruluşları gibi harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tüm imkanlarını, afetzedeler için seferber etti. DİB, 16 bini aşkın personelini, depremden etkilenen 10 ile gönderdi. 415 tırlık insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılırken, günlük olarak 250 bin kişiye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Diyanet tarafından uygun durumda olan Kur'an Kursu ve akademi merkezleri konaklama amacıyla depremzedelere açıldı. Cenaze defin işlemleri noktasında problem yaşanmaması adına gerekli personel ve malzemelerin ulaştırılması sağlandı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Diyanet İşleri Başkanlığı tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde etkisini gösteren asrın felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yarasını sarmaya çalışıyor.

16 BİNİ AŞKIN PERSONLE BÖLGEDE

Depremin ilk gününde harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 16 bini aşkın personeliyle, afetten etkilenen vatandaşlara barınma, gıda, insani yardım ve dini hizmetlerle ilgili her türlü desteği veriyor. Depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla, deprem bölgesinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Başkanlık bünyesinde "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" çalışmalarına başladı.

415 TIRLIK YARDIM MALZEMESİ

DİB uhdesindeki bütün Kur'an Kursları ve akademi merkezleri vatandaşların konaklamasını için kapılarını açtı. Bölgede koordinasyonu sağlamak üzere depremden etkilenen bölgelerin haricindeki il müftüleri ile Başkanlık yöneticileri de bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar 415 tırlık insani yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı. Günlük olarak da 250 bin kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

MANEVİ HİZMETLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Depremlerin ardından en elzem konuların başında gelen defin işlemleri konusunda da Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli tedbirleri alarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Bu doğrultuda cenaze yıkama, kefenleme, namaz kılınması ve defin sonrasında dua edilmesi gibi hususlarla ilgili personel de alanlara yönlendirildi. Ayrıca, kefen konusunda sıkıntı yaşanmaması için de diğer bölgelerden deprem bölgesine gerekli malzemelerin ulaştırılması da yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde
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