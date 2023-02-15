Diyanet İşleri Başkanlığı tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Bu doğrultuda cenaze yıkama, kefenleme, namaz kılınması ve defin sonrasında dua edilmesi gibi hususlarla ilgili personel de alanlara yönlendirildi. Ayrıca, kefen konusunda sıkıntı yaşanmaması için de diğer bölgelerden deprem bölgesine gerekli malzemelerin ulaştırılması da yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlandı.