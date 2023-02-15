Diyanet’ten 250 bin kişiye yemek

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), asrın felaketinin ardından tüm imkânlarını seferber ederek depremzedelerin yarasını sarmaya çalışıyor. İlk günden harekete geçen DİB ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 16 bini aşkın personeliyle, afetten etkilenen vatandaşlara barınma, gıda, insani yardım ve dini hizmetlerle ilgili her türlü desteği veriyor. DİB uhdesindeki bütün Kuran kursları ve akademi merkezleri vatandaşların konaklaması için kapılarını açtı. Bölgede koordinasyonu sağlamak üzere depremden etkilenen bölgelerin haricindeki il müftüleri ile başkanlık yöneticileri de bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar 415 TIR'lık insani yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı. Günlük 250 bin kişiye de yemek dağıtılıyor.