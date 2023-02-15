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Giriş Tarihi: 15.2.2023 16:36 Son Güncelleme: 15.2.2023 16:54

Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, boşaltılan 9 katlı binanın çökme tehlikesi nedeniyle caddenin bir bölümü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DHA
Diyarbakır’da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Bağlar ilçesi Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665'inci Sokak'ta da boşatılan 9 katlı Menekşe Apartmanı'na giren bazı bina sakinleri, çatırdama sesi duyunca dışarı çıkıp, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, bina çevresindekileri bölgeden uzaklaştırıp, caddenin bir bölümünde tedbir alıp, trafiği çift yönlü kapattı.

BİNADA İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile doğal gaz şirketi ekiplerine de haber verilirken, binada inceleme başlatıldı. Ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

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Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı
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