Gazeteler, BİK’in başlattığı kampanyayla deprem bölgesine yardım topladı

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremler sonrasında tüm Türkiye'nin, yaraların sarılması için seferber olduğu belirtildi.

Depremde büyük kayıplar veren basın camiasının da "yüzyılın en kötü doğal afeti" olarak adlandırılan felakette maddi ve manevi her türlü katkıyı verebilmek için dayanışma örneği sergilediği kaydedilen açıklamada, BİK'in koordinasyonuyla gerçekleştirilen yardım kampanyasına ülke genelinde şimdiye kadar 442 gazete kuruluşunun destek verdiği, toplanan yardım miktarının 4 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

GAZETELER RESMİ İLAN GELİRLERİNİ BAĞIŞLADI

Açıklamada, Artvin'deki 9 gazetenin 1 aylık resmi ilan gelirlerinin yüzde 10'unu afetzedelere bağışladıklarını açıklamasının ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç önderliğinde bağış kampanyasının başlatıldığı ifade edildi.

Kurumun şube müdürlükleri aracılığıyla yürütülen kampanyaya ülke genelindeki basın kuruluşlarının da destek olduğuna dikkati çekilen açıklamada, basın kuruluşlarının, BİK aracılığıyla yayımladıkları resmi ilanlardan elde ettikleri gelirlerin belirli bir oranını ya da tamamını bağışlayarak kampanyaya destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, bazı gazetelerin gelecek aylara ilişkin resmi ilan gelirlerinin bir kısmını da bağışlamayı taahhüt edip depremden zarar görenlere desteklerini sürdüreceklerini beyan ettiği, kampanyanın, daha fazla katılımla ilerleyen günlerde de sürmesinin beklendiği ifade edildi.

BİK PERSONELİNİN DEPREMZEDELER İÇİN TOPLADIĞI YARDIM 2 MİLYONU AŞTI

BİK personelinin de afete duyarsız kalmadığı, AFAD'a bağışlanmak üzere 1,6 milyon lira topladığı aktarılan açıklamada, depremin yaşandığı illerdeki şube müdürlüklerinde görev yapan mesai arkadaşlarını unutmayan çalışanların, afetten etkilenen personel için ayrıca topladıkları yardım bedelinin 500 bin liraya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, büyük deprem sonrasında tüm ülke genelinde olduğu gibi basın camiası olarak kenetlendiklerini, yaraların sarılması için kurum olarak ellerinden gelen tüm katkıyı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Deprem bölgesinde bulunan 129 yerel gazeteye 8 milyon lira tutarında erken ödeme yaptıklarına değinen Erkılınç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gazeteleri 'BirlikteÇokGüçlüyüz' sözü etrafında birleşerek yaraların sarılması için gelirlerinin bir kısmını bağışlayarak elini taşın altına koydu. Önümüzdeki günlerde bu desteğin daha da artacağına inanıyorum. Gazetelerimizin yurdun dört bir yanına dalga dalga yayılan depremzedelere destek kampanyası yıllar boyu unutulmayacak. Bu zor günlerin geride kalması adına yapılan tüm çalışmalarda üzerimize düşen görevi yapacağız. Deprem bölgesindeki gazetelerimize yönelik önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Genel Kurulumuzda önemli kararlar almayı ve ikinci bir destek paketi açıklamayı planlıyoruz."