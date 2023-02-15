Hablemitoğlu’nu tanımıyorum demişti: Tarkan Mumcuoğlu’na Şengül Hablemitoğlu’ndan “Odamda görüştüler” yanıtı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu, Levent Göktaş, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır ile görev yaptığını söyleyerek, 2002 Kasım'da Kazakistan'da TİM komutanı olarak görev aldığını, bu nedenle Göktaş'ın emrinden çıktığını, kendisini gönderdiği iddiasının ise doğru olmadığını kaydetti.

Cinayetin işlendiği tarihte Kazakistan'da bulunduğunu 3-23 Aralık tarihlerinde koruma tatbikatı kursu verdiğini, bu durumun kursiyerlerle çektirdiği fotoğraflar ve dağıttığı diplomaların tarihlerine bakıldığında anlaşılacağını ifade etti. Mumcuoğlu, eşiyle cinayetin işlendiği dönemde mesajlaşmalarına ilişkin 'Messenger' üzerinden haberleşmeleri nedeniyle olduğunu iddia ederken, Kıbrıs'a da gitmediğini öne sürdü.

Mumcuoğlu, "Kazakistan'dan pasaport kontrolünden geçmeden Kıbrıs'a gitmem mümkün değil. Bunlardan bir tanesi Hasan Ergin'in giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor ancak EGM belgelerinde bu açıkça görülüyor ki o da gitmemiş. Belgede 17 Kasım'da Türkiye'den çıkıp 23 Mayıs'ta döndüğüm belirtilmiş. Savcının Kıbrıs'ta olduğuma dair bir diğer iddiası da 17 Aralık'ta başlayan 1 Şubat'a kadar devam eden eşimle olan sabit hat görüşmeleri. Ben Kıbrıs'a 2008 yılına kadar hiç gitmedim o dönemde Kazakistan'dan hiç ayrılmadım. Bu telefon hatlarının 'uluslararası çağrı taşıma servislerine' ait olduğunu Kıbrıs makamlarından teyit ettik. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye arama yapıldığında aktarma yapılarak görüşme gerçekleşmektedir" dedi.

"GÜLÜŞÜNE KADAR BENZETTİM"

Necip Hablemitoğlu ile tanışmadıklarını, Alman Vakıfları ile ilgili bir çalışma da yapmadığını öne süren Mumcuoğlu, mahkemede Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile yüzleştirildi. Hablemitoğlu, Mumcuoğlu'nu 20 yıl önce 5-10 dakika kadar gördüğünü, gülüşüne kadar çok net benzettiğini söyledi. Hablemitoğlu, "Necip, bir askerin kendisiyle görüşeceği bilgisini verdi. Yaptığı çalışmalarla ilgili benim bulunduğum fakültedeki odamda görüşmek için odama geldiler. Benim odamda görüştüler. Görüşmeyle ilgili çok detaylara girmedik. Bazı konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

HABLEMİTOĞLU AİLESİNİ GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bunun üzerine Mumcuoğlu, "Benim resmim ve ismim 20 yıldır her yerde dolaşıyor. Medya vasıtasıyla psikolojik dizayn edilmiştir. Ben sizin gözlerinize bakarak söylüyorum sizinle ve eşinizle görüşmedim" şeklinde konuştu.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Nuri Gökhan Bozkır ile bir husumetinin olup olmadığını sorması üzerine Mumcuoğlu, Bozkır'la çalışmasının şanssızlık olduğunu, bir husumetlerinin olmadığını kaydetti.