Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan illerden olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiler geliyor. Antakyalı oyuncu Mehmet Ali Gümüş'ten Savaş'a yönelik ithamlarla dolu ağır bir tepki geldi. Gümüş, "Yakınlarına ihale dağıtmaktan şehre bir yol bile yapmadın. Derhal istifa et. Expo saçmalığına milyarlarca dolar harcayacağına şehri baştan sona depreme dayanaklı hale getirebilirdin. Yapmadın çünkü yakınlarına rant çıkmazdı ordan. Hesap vereceksin" ifadeleriyle sert tepki gösterdi. SABAH