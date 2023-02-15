İstanbul Valiliği’nden Pendik’te Şahkulu Sultan Külliyesi önündeki yaralamayla ilgili açıklama

Olay, 15.00 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde meydana geldi. İddiaya göre, vakıf önünde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.E. adlı kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik İlçemizin Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.