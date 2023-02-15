İstanbul’a uçakla 6 bin yaralı getirildi

ASRIN felaketini yaralı atlatan vatandaşlar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki ve diğer illerdeki hastanelere naklediliyor. Pazartesi akşamı Adana'dan havalanan 49 depremzede ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi. TSK'ya bağlı uçak ve Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslarla İstanbul'a getirilen yaralıların sayısı 6 bin 125'e ulaştı. Yaralılardan 4 bin 787'si taburcu edilirken diğer yaralıların çeşitli kamu, özel ve üniversite hastanelerindeki tedavileri sürüyor. Yaralıların nakilleri uçaklarla sürdürülüyor.