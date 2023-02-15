Jandarma’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Küçük Beren’den duygu dolu sözler: Benim elimden bunlar geldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları seferber oldu. Bu seferberliğe Jandarma Genel Komutanlığı da katıldı. Depremin ilk anlarından itibaren 10 ili etkileyen asrın afetinde en kaz altındakileri çıkarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, gelen yardımları afetzedelere ulaştırmak için canla başla çalışıyor.

KÜÇÜK BEREN'DEN DUYGU DOLU SÖZLER: "BENİM ELİMDEN BUNLAR GELDİ"

Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Jandarma ekipleri, Niğdeli minik Beren'in afetzedelere ulaştırmak üzere hazırladığı yardım kolisinde bir de not gördü. Minik Beren'in duygu dolu sözlerinin yer aldığı notta "Merhaba! Ben Beren. Bu zorlu günleri biraz da olsa kolay atlatmanız için bunları hazırladık. Ama benim elimden de bunlar geldi. Sizleri seviyorum Niğde" ifadeleri yazıyordu.

JANDARMA: "GÖNDERDİĞİN YARDIMLARI ULAŞTIRDIK!"

Jandarma Genel Komutanlığı ise Beren'in bu duygu dolu notunu yardım kolisinde gördükten sonra sosyal medya hesabından yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan Berin'in notunun görselini paylaşarak "Sevgili Beren; Deprem bölgesine gönderdiğin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sana ve elinden ne geliyorsa yapan herkese ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eder, bu teşekkürümüzün sana da ulaşmasını umut ederiz. Biriz beraberiz" dedi.

ÇOCUKLAR DA SEFERBER OLDU

Afetzedeler için yardım seferberliğine katkı sunan Niğdeli minik Beren gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok çocuk, afetzedeler ve yaşıtları için yardımlar gönderiyor; kimi harçlığını kimi oyuncaklarını kimi ise temel ihtiyaç malzemelerini yolluyor.