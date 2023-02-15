Depremde beşiğiyle birlikte düştü... İşte Birce bebeğin annesiyle ağlatan kavuşması

GENEL DURUMU İYİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, Birce bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa zamanda taburcu edeceklerini kaydetti. Keskin, "Komşuları kedi sesi olduğunu düşünerek bebeğimizi bulmuşlar. Düşmeden dolayı kafa içinde bir kanama mevcuttu. İlaçlı tedavi ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadı. Ayrıca düşmeden dolayı bacağında kırık mevcut. Alnında ise cilt altında şişlik bulunmakta. Beyin dokusu içinde ciddi bir hasar yok. Genel durumu çok iyi. Normal serviste tedavisi sürüyor ve en kısa zamanda taburcu edeceğiz" diye konuştu.