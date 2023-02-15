Depremde beşiğiyle birlikte düştü... İşte Birce bebeğin annesiyle ağlatan kavuşması

Asrın felaketinde mucize hikayeler çıkmaya devam ediyor. Hatay'da 7 katlı binanın 5'inci katında oturan Fansa ailesinin en küçük çocuğu 6 aylık bebek apartmanın zemin kat seviyesine gelmesiyle birlikte pencereden sokağa düştü. Bebeğin sesini duyanlar ancak bir kedinin sıkıştığını düşünen ve sese yönelen vatandaşlar gözlerine inanamadı. Sesin bebekten geldiğini gören vatandaşlar, küçük yavruyu hemen battaniyeye sarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Enkazdan 13 saat sonra sağ olarak çıkartılan anne kaybettiği düşündüğü bebeğine 9 gün sonra Adana'da hastanede kavuştu.
Depremde ortanca kızını kaybeden 3 çocuk annesi kadın, "Ben, eşim, iki kızım mucize eseri kurtulduk ama, ortanca kızımızı kaybettik. Bircemin kurtulduğunu bilmiyordum. Kızım ile tekrar kavuştum" dedi.
AİLESİ KADAR ŞANLI DEĞİL…
Nilay- Cengiz Fansa çifti ile çocukları Nil (4), Alin (2) ve 6 aylık Birce, Hatay'ın Antakya ilçesinde 5'inci katta oturdukları 7 katlı binanın enkazında kaldı. Anne Nilay ile büyük kızı Nil 13 saat sonra, baba Cengiz ise 33 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ailenin ortanca kızı Alin ise ailesi kadar şanslı olamadı ve hayata veda etti. Enkazdan kurtarılan Fansa çifti, ailenin en küçüğü Birce'yi tüm aramalara rağmen bulamadı. Aile kaybolduğunu düşündüğü bebeklerinden tam 9 gün sonra müjdeli haber aldı. Birce'nin Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü öğrenen aile soluğu Adana'da aldı. Anne Nilay canından çok sevdiği bebeğine kavuştu.
GENEL DURUMU İYİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, Birce bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa zamanda taburcu edeceklerini kaydetti. Keskin, "Komşuları kedi sesi olduğunu düşünerek bebeğimizi bulmuşlar. Düşmeden dolayı kafa içinde bir kanama mevcuttu. İlaçlı tedavi ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadı. Ayrıca düşmeden dolayı bacağında kırık mevcut. Alnında ise cilt altında şişlik bulunmakta. Beyin dokusu içinde ciddi bir hasar yok. Genel durumu çok iyi. Normal serviste tedavisi sürüyor ve en kısa zamanda taburcu edeceğiz" diye konuştu.
"MUCİZENİN MUCİZESİ OLDU"
Kaybolduğunu düşündüğü kızına 9 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Nilay Fansa da, "Kızlarımdan hiç ses alamıyordum. Oradan çıkmak bile istemiyordum. Büyük kızımın sesini duyunca çıkmak istedim. Ben ve büyük kızım 13, eşim ise 33 saat sonra enkazdan çıkarıldık. Ortanca kızımı maalesef kaybettik. Ama bir mucizem yok.
Çünkü diğer kızım aramızdan ayrıldı. En küçük kızımı çok aradık ama bulamadık. Onun da hayattan koptuğunu düşünüyordum. Hastanede olduğunu öğrenince benim yüreğime su serpti. Komşularım kediden geldikleri sandıkları sese doğru gittiklerinde kızımı bulmuşlar. Mucizenin mucizesi oldu" şeklinde konuştu.Son dakika: 222 sonra enkaz altından kurtarıldı! 42 yaşındaki Melike'nin ekiplere ilk sorusu bu oldu