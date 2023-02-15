Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 32 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 sözde örgüt bayrağı, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, tamamlanan işlemler sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.