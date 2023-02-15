Maddi zarar da ortaya çıktı… Bir milyon 107 bin 775 lira…

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırıyla ilgili hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan 154 sayfalık iddianameyle birlikte; altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısının oluşturduğu maddi zararın boyutu da ortaya çıktı.

İddianamede; bombalı terör saldırısının yaşattığı maddi zarara da yer verildi. Saldırıda zarar gören 6'sı giyim mağazası, 4'ü gıda mağazası, 3'ü avukatlık ofisi, 1'i kozmetik mağazası, 1'i de güzellik salonu olmak üzere toplamda 15 iş yerinin yetkilisi veya sahibi verdikleri ifadelerinde bombalı terör saldırısı nedeniyle oluşan maddi zararlarını belirtti.

"Müşteki" sıfatıyla ifade veren ve terör saldırısına karışan kişilerden şikayetçi olan 15 kişinin ifadelerine göre söz konusu 15 ayrı iş yerinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle toplamda bir milyon 107 bin 775 liralık maddi zarar meydana geldi.