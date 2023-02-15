Milletimiz hiç endişe etmesin, bunun da altından kalkacağız

Başkan Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'nı ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan görevlilere hitap etti. İşte sözleri:Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşa ve ihya etmek Dolaştığımız 10 ilde vatandaşların ilk söylediği şey konut. "Benim evim ne olacak?" Biz de diyoruz ki "Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın". Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi olarak milletimize vereceğiniz moralle, milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle, Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz.AFAD tüm birimleriyle büyük mücadeleyi gece gündüz demeden sürdürüyor.Dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni eşimle ziyaret ettik. Hastanedeki yavrularımızı ve doğum yapan anneleri gördük. Gerek annelerde gerekse babalardaki metaneti gördüm. Yavrularımızın içinde bir aylık, iki aylık hatta daha doğumu yeni gerçekleşenler vardı.