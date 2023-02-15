Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP’li heyetten keyif pozları

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' olarak tanımlanabilecek çifte depremle karşı karşıya kaldı. Deprem 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.

ENKAZ ÜZERİNDE SİYASET DEVŞİRDİLER

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP ise enkaz üzerinde siyaset devşirmenin yollarını aradı.

DEPREMDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

İlk önce AFAD'ı ve bürokratları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha acılar tazeyken seçim tarihi üzerinden algı operasyonuna girişerek Başkan Erdoğan'ı depremden sorumlu tuttu.

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ASRIN FELAKETİNE "ALGI OPERASYONU" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanmıştı. Tüm dünyanın "asrın felaketi" olarak kabul ettiği depremlerin çok fazla büyütüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, "Asrın felaketiymiş" sözleri ile yaşanan can kayıplarını ve acıları küçümsedi. Kılıçdaroğlu,"Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar." demişti

Adeta enkaz üzerinde tepinen CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koyan fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

11 Şubat 2023 Cumartesi günü depremzedeleri ziyaret amacıyla Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin önde gelen isimlerinden Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Faik Öztrak ve CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ'ın Türkiye'nin yüreği yandığı anlarda gülerek poz verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



CHP heyetinin söz konusu fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük tepki topladı

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