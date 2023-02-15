Son dakika: Asrın felaketinde Diyarbakır’daki iş merkezi yıkılmıştı! Mülk sahibi ile proje sorumluları İstanbul’da yakalandılar...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.
DİYAR GALERİA İŞ MERKEZİ YERLE BİR OLMUŞTU! SORUMLULARI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.