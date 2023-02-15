Son dakika: Asrın felaketinde Diyarbakır’daki iş merkezi yıkılmıştı! Mülk sahibi ile proje sorumluları İstanbul’da yakalandılar...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu.