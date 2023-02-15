SON DAKİKA | Bakan Soylu felaketin boyutunu anlattı! Hatay Antakya’da her 2 binadan 1’i yıkıldı

"TESPİTLERİN DÖRTTE BİRİ İLK ETAPTA YA YIKILMIŞ YA AĞIR HASAR YA DA ACİL YIKILACAK"

Elbette ki ilk hasar tespiti karşı karşıya kaldığımız fotoğrafı ortaya koyacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmelerde itirazlar var, daha farklı süreçler var, hasar tespitleri kendi açısından netleşmiş olacak. Ama bu işi yıllardan beri yapan, yıllardır bu gerek sel olsun gerek afet olsun gerek yangın olsun, bu hasarlarla ilgili nasıl tespit yapabileceğini bilen bir yapı Çevre Şehircilik Bakanlığının ekipleri.

232 bin yapılan tespitten şu ana kadar 42 bin 692'si konut, 11 bin 861'i ya yıkılmış ya ağır hasar ya acil yıkılacak. Bu şu demektir, yüzde 23'ü yani 54 bin 553'ü, yani bu şehrin şu ana kadar yapılan tespitlerinin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde.

"HATAY'DA HER İKİ KONUTTAN BİRİ YA YIKILMIŞ YA AĞIR HASARLI YA DA ACİL YIKILACAK KAPSAMINDA"

Dün öğleden sonra Hatay'daydık, bugün öğleden sonra da tekrar Hatay'da olacağız. Orada bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Her iki konuttan, bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Onun için burada bu hasar tespitleri aynı minvalde hızlı bir şekilde devam edecek. Çünkü hasar tespitleriyle ilgili yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Gerek oluşturulan konteyner şehirler gerek hak sahipliği işlemleri gerek sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezlerinin oluşturulması dahil olmak üzere birçok süreç bu hasar tespitleri üzerinden elbette ki yürüyecektir.