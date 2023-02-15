SON DAKİKA | Deprem bölgelerindeki hırsızlık soruşturmasında 124 şüpheli tutuklandı

Depremlerde 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 221 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı, 54 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 60 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 15 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARINDAKİ SORUŞTURMALAR

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 309 olayla ilgili 205 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 124'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 25 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.