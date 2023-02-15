TBMM Başkanı Şentop Şanlıurfa’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesindeki incelemelerine Diyarbakır'dan sonra Şanlıurfa ile devam etti. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı tarafından karşılanan Mustafa Şentop, Şanlıurfa Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Koordinasyon Merkezi'nde, depremzedelerin durumlarına ilişkin çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Yapılan toplantının sonrasında Mustafa Şentop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz ve milletimiz bu ağır sürecin üstesinden gelebilecek güçtedir. En büyük gücümüz, sahip olduğumuz bu birlik ve beraberliğimiz... Bizdeki bu birlik ruhu oldukça aşamayacağımız zorluk yoktur" dedi.