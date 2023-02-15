Ünsal Ban ve ailesi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK raporları ve diğer delillerle gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı. Ünsal Ban ile birlikte kardeşi Ünal Ban, Gülcan Ban, oğlu Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten de gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ban ailesi üyeleri ve Ahmet Karakaş tutuklanırken, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten ise adli kontrol ile serbest kaldı.