Yaralı depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Dost, arkadaş, akrabam kalmadı

İş ve diş tedavisi için Antakya'ya gittiğini söyleyen Akgül, "Depremde 7 saat enkazın altında kaldım. Yeğenim ve abim tarafından çıkartıldım. 5 katlı bir apartmanın çatı katındaydık. İlk depremde, bina yıkılmadan önce çatıdaki güneş enerji panelleri ve su depoları üzerimize çöktü. Vinçle beni çıkarmaya çalıştılar. Beşinci kattan vinçle altılar beni. Enkaz altındayken çocuklarınız, eşiniz yakınlarınız ve sevdikleriniz gözünüzün önünden perde gibi geçiyor. Hayattan hiçbir beklentiniz kalmıyor. 30, 40 yıl çalışıp bir mal varlığı, bir kariyer yapmışsınız hiç önemi kalmıyor bir saniyede hepsi bitiyor. İlk deprem 60 saniye sürdü galiba o 60 saniyede ben hayatı tersten yaşadım. Depremde ablam, eniştem yeğenlerim öldü." dedi. Bugün taburcu olacak Nazir Akgül, ilk olarak tavada yumurta yemek istediğini de belirtti.