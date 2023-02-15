Yaralı depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Dost, arkadaş, akrabam kalmadı

İş ve diş tedavisi için Antakya'ya gittiğini söyleyen Akgül, "Depremde 7 saat enkazın altında kaldım. Yeğenim ve abim tarafından çıkartıldım. 5 katlı bir apartmanın çatı katındaydık. İlk depremde, bina yıkılmadan önce çatıdaki güneş enerji panelleri ve su depoları üzerimize çöktü. Vinçle beni çıkarmaya çalıştılar. Beşinci kattan vinçle altılar beni. Enkaz altındayken çocuklarınız, eşiniz yakınlarınız ve sevdikleriniz gözünüzün önünden perde gibi geçiyor. Hayattan hiçbir beklentiniz kalmıyor. 30, 40 yıl çalışıp bir mal varlığı, bir kariyer yapmışsınız hiç önemi kalmıyor bir saniyede hepsi bitiyor. İlk deprem 60 saniye sürdü galiba o 60 saniyede ben hayatı tersten yaşadım. Depremde ablam, eniştem yeğenlerim öldü." dedi. Bugün taburcu olacak Nazir Akgül, ilk olarak tavada yumurta yemek istediğini de belirtti.
"MERDİVENLERDEN KOŞARKEN EŞİM DÜŞTÜ.."
Adıyaman'da 2 katlı binanın 2. katında ilk depreme yakalandığını anlatan Asım Korkut ise, "Deprem anında çocuklarımı toparlayıp dışarı kaçtım ama o esnada üzerimize enkaz yağmaya başladı. Merdivenlerden koşarken eşim düştü. Eşimi kaldırırken benim kolum enkaz altında kaldı. Ama eşimi kurtardım. Daha sonra bilincim gitti. Ben 3 saat sonra enkazdan kurtarıldım. Gözümü açtığımda yakınlarım başımdaydı beni onlar kurtarmış. Dost, arkadaş, akraba kalmadı. Hem baba, hem anne ve eşimin tarafından 100,150 kişi vefat etti" dedi.
"ÖNCELİĞİMİZ HASTALARIN HAYATI"
Depremzedelere müdahale eden Ortopedi Uzmanı Doktor Levent Arslan, "Hali hazırda çocuk ve erişkin yoğun bakımda ortopedi adına toplamda 45 hasta takip etmekteyiz. Servislerimizde 42 hastamız var. Bunların kimisinde kırık kimisinde ise doku ezilmesi var. Önceliğimiz hastaların hayatı ikinci önceliğimiz uzuvların korunması. Uzuvların korunamayacağı hayatı tehdit edici yan etki riskinde maalesef ampütasyonlar da yapmaktayız" dedi.