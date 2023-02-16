5 müteahhit daha gözaltına alındı! Kahramanmaraş’a gönderildiler

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bina ve sitelerin müteahhitleri yakalanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili beş müteahhit daha İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Hasel Sitesi Müteahhitti Hüseyin Aydın, Mehtap Apartmanı Müteahhitti Alaeddin Taze, Atabey Sitesi Müteahhitti Haydar Kurtar, Hamidiye Sitesi Müteahhitti Ahmet Kara ve Penta Park Sitesi Müteahhiti Özcan Çakmak'ın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildikleri ifade edildi.