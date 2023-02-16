Acınızı paylaşıyoruz

Katar, Türkiye ve Suriye'ye 10 bin konteyner ev bağışladı. Katar Emiri Şeyh Temim, kişisel olarak 14 milyon dolar bağışta bulunurken, bu ülkede yapılan yardım kampanyasında yaklaşık 46 milyon dolar yardım toplanmıştı.Suudi Arabistan, Türkiye'ye 90 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi.NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor. Bugün Türkiye'ye gelecek olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremzedeler anısına açılan taziye defterini imzaladı.Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri de afet bölgesine destek amaçlı, içerisinde çeşitli malzemelerin olduğu 3 tır yardım gönderdi.Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi.Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi.Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev.Tayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndü.Irak hükümeti, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.Birleşmiş Milletler, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine yardım etmek için acil fon sağlama çağrısı yapacaklarını belirterek, "Türkiye'ye acil fon sağlama çağrısı yapmak için son aşamaya geldik" dedi.Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Henri Kluge de yaptığı değerlendirmede, ihtiyaçların her geçen saat arttığına işaret ederken Türkiye ve Suriye'de toplamda 26 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, hükümetin Türkiye'ye deprem yardımlarıyla ilgili brifing verdi.Olson, hükümetin 85 milyon dolarlık yardımının yanısıra, ABD özel sektörünün yardımlarının 51 milyon doları geçtiğini açıkladı.Norveç hükümetinin "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için Türkiye'ye ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağı gönderdiği bildirildi.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Türkiye'deki depremzedeler için Belçika'nın Anvers kentinde kurulan yardım toplama merkezini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström "Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz. İsveç bu felakete kayıtsız kalmayarak 37 milyon kron maddi yardımın yanı sıra arama ve kurtarma ekibi gönderdi" dedi.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.HİNDISTAN ordusunun İskenderun'da kurduğu sahra hastanesinin sorumlusu Albay Yadu Vir Singh, bölge halkının kendilerine çok yakın davrandığını belirterek, "Türk halkı çok yardımsever davranıyor. Türk halkından ve hükümetinden çok fazla yardım alıyoruz" dedi.Ukrayna arama kurtarma ekibinin şefi Konstantin Silayev ise, "(Bölgedeki halk) Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hem fiziksel olarak hem de örneğin yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay olsun yemek olsun, ikramlar veriyorlardı" diye konuştu. İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan 15 kişilik USAR-GIS ekibinin şefi Zuberbuhler ise, Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği iyiydi. Türkiye, müthiş insanlara ve köklü geçmişe sahip bir ülke. Eminim; tüm ülke bir araya gelerek bu krizi atlatacaksınız" dedi. DIŞ HABERLER