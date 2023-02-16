‘Anne babasız ilk doğum günüm’

Adıyaman'da hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta, babasının cep telefonunu enkazda buldu. Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hâkim olamadı. Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanların yüreklerini dağladı: "Doğum günüm 18 Şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. En son siparişi benim hediyemmiş. Ben sevgiyi, aşkı, merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. Melek oldular."