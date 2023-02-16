‘Babacan bir tavırla bizimle ilgilendi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralılar, SABAH'a konuştu. Depreme Malatya'daki evlerinde 8 yaşındaki oğlu Ömer Efe ile yakalanan ve 5 saat boyunca enkaz altında kalan Hacı Bayram Köroğlu (38), "İlk depremde enkaz altında kaldık. 4-5 saat sonra eşimiz dostumuz, oğlum ve beni kurtardı.Çok şükür tedavimiz burada devam ediyor. İstanbul'a indiğimiz andan itibaren devletimiz bizi el üstünde tutuyor. Cumhurbaşkanımız da gelip bizi ziyaret etti. Babacan bir tavırla geldi bizimle ilgilendi. Allah razı olsun. Allah devletimizi baki kılsın. Başhekimimiz ve doktorlarımız da bizi hiç yalnız bırakmıyor" diye konuştu. Hatay Dörtyol'da ailesiyle birlikte depreme yakalanan Hüseyin Gülmez (60) ise, "Balkondan atladım. Ayak bileklerim, kollarım ve belimde kırıklar oluştu. Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti bizi sağ olsun" dedi.