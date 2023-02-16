Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü





"DAYANIŞMA VE OMUZ OMUZA DURUŞUN EN NET GÖSTERGESİ"

Bakan Akar'ın görüşme sırasında iki yıkıcı deprem felaketi sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak için NATO Karargahında tüm bayrakların yarıya indirilmesi ve 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısının açılışındaki saygı duruşundan dolayı Stoltenberg'e teşekkür ettiği öğrenildi.

Tüm bunları NATO'nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi olarak nitelendiren Akar'ın görüşmede şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"Tüm bu faaliyetler NATO'nun birlik, dayanışma ve müttefiklik ruhunun en açık, anlamlı göstergesidir. Yaşadığımız depremler, yüzyılın en büyük doğal afetlerindendir. Bu zor günlerde bizlere destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günlerden sonra İttifakın Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni (EADRCC) aktive etmesini ve İskenderun'da iki bin kişilik çadır kent kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."