Bakan Koca enkazdan çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı

Bakan Koca, daha sonra Avcı'nın babasının elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen baba Avcı ise Koca'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz." dedi.

Aynı enkazdan çıkan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu da ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AVCI'NIN YAKINIYLA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak telefon numarasını hatırladığı yakınını aradığını belirtti.

Paylaşımında Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntülere de yer veren Koca, "Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Videoda Avcı'nın, ailesinin durumunu sorduğu yakını, "Hepsi iyi, hepsi seni bekliyor." diye yanıt veriyor. Avcı'nın, durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yakını mutluluktan ağlıyor.