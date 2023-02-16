Bakan Koca enkazdan çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere görüştü.
Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde çıkarılan 34 yaşındaki Avcı'yı da ziyaret eden Koca, baba Ali Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Acıların büyük olduğunu belirten Koca "Bu acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bundan hiç şüphe yok." diye konuştu.
Bakan Koca, daha sonra Avcı'nın babasının elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen baba Avcı ise Koca'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz." dedi.
Aynı enkazdan çıkan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu da ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.
AVCI'NIN YAKINIYLA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak telefon numarasını hatırladığı yakınını aradığını belirtti.
Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
Paylaşımında Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntülere de yer veren Koca, "Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Videoda Avcı'nın, ailesinin durumunu sorduğu yakını, "Hepsi iyi, hepsi seni bekliyor." diye yanıt veriyor. Avcı'nın, durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yakını mutluluktan ağlıyor.