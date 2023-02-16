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Giriş Tarihi: 17.2.2023 00:03

Bakan Koca'dan "Neslihan Kılıç" paylaşımı

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte sağ çıkarılan Neslihan Kılıç'la ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Hoş geldiniz Neslihan Hanım" ifadeleriyle o anları paylaştı

İHA
Bakan Koca’dan Neslihan Kılıç paylaşımı

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 2 çocuk annesi Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla genç kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, Neslihan Kılıç'ın sağ kurtarılmasını "258'inci saatte bir hayatı daha kazandık. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Sizin için elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle paylaştı.

Son dakika! 258. saat mucizesi: Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki Neslihan Kılıç sağ olarak kurtarıldı

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Bakan Koca'dan "Neslihan Kılıç" paylaşımı
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