Bakan Kurum: Hasar tespiti sürecinde tüm Tükriye’de yüzde 40-45 seviyelerine geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı 10 ilde saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Malatya'ya gelen Kurum bütün bakanlarla birlikte enkazın bir kenarından tutmak suretiyle süreci yürüttüklerini söyledi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada: "İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanları ile birlikte sahada. AFAD'ımız, Kızılay'ımız, jandarmamız ile emniyet birimlerimiz ile birlikte ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında. Yapılması gereken iş ve işlemler, süreçler bir fiil illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerinde görevlendirilen Bakanlarımız dahilinde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte geçici barınma sağlayacak çadır, konteyner kurulumları, beslenme ihtiyaçları, yine sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda onları misafir ediyoruz. Onların iaşe hizmetlerini de bir koordine halinde vermeye gayret gösteriyoruz. 10 ilde 13 milyon 500 vatandaşın depremden doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Kurum, "Diğer taraftan da tabi ki çok büyük bir yıkım, 10 ilimizi 13 milyon 500 bin vatandaşımızı doğudan ilgilendiren ki dolaylı olarak da depremden az ilgilendirse de tüm Türkiye'de bu manada hissedilen, her ilde depremin etkisini hissediyoruz. Bu manada da topyekûn seferberlik ruhu ile sayın Cumhurbaşkanımız Afet Koordinasyon Merkezinde bu süreci bir fiil takip ediyor. Bizler de Bakanlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın yanında bu eksikleri giderme gayretinde mücadelemizi veriyoruz" dedi.

Yerleşim alanlarına ilişkin çalışmamaları devam ettiğini anlatan bakan Kurum: "İlk önce Gaziantep'i tamamladık. Gaziantep'te yeni yerleşim yerlerine ilişkin süreci tamamladık. Tabi bunu yaparken de yerleşim yerlerinde faya mesafesi, bizi olmazsa olmazımız zeminin kalitesi, zemin emniyet derecesi nedir, sıvılaşma var mısır? Sağlam zemin midir? Şehrin büyüme yönü, şehrin ihtiyaçları, yerel dinamikler, şehrin kültürü, insanların bütün ihtiyaçlarını giderecekleri şekli ile şehrin kimliğini korumamız gerekiyor. Tüm bu öngörüler çerçevesinde çalışmalarımızı Gaziantep'te tamamladık. Ardından Hatay'a gittik ve gerek Antakya'da, gerek İskenderun'da, gerekse diğer ilçelerimizde süreçlerimizi bir fiil tespitlerimizi yerinde yapmak suretiyle yürüttük. Ardından Adıyaman'a tüm ekiplerimiz ile birlikte gittik. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da en sağlam yer neresi ise o alana yerleşimi yapacak çalışmalarımızı yaptık. "Burada ben hasetten Tarım ve Orman Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte sağlam olduğunu gördüğümüz ve tespit ettiğimiz mera arazilerinde, yine bu manada orman vasfında olan ancak orman olmayan arazilerin hepsinde şehrin en önemli ihtiyacını giderecek ve büyüme ön görüsü ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada da yerleşimleri en güvenilir alanlara kurmak hedefimiz.

3 etaba ayıracağız. Bu etaplarda ilk önce şehrin çeperinde rezerv alanlarda konutlarımız üreteceğiz ardından şehrin içine çok önemli olan bütün deprem gören şehirlerimize bir master plan çalışması yapıyoruz. Zemin etüdü ile buradaki sosyal ve kültürel ihtiyaçlarla master planı yapıyoruz. Bu master plan ile birlikte imar alanlarındaki ihtiyaçları da içerecek, kısıtlamaları da içerecek bir çalışma içerisinde de şehrin merkezindeki inşaatlarımızı yapacağız. Mümkün olan yerlerde bina altlarına dükkan olmaması, dükkanların binaların kenarlarında yapılması. Zemin artı 3 – 4 katı geçmemesi, zemin ile yüksek kat mevcutsa bu imarlara ilişkinse düzenlemeler yapılacak. Mart ayı başı itibariyle 30 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz, işine başlayacağız. Mart ayında 10 ilimizde şantiyelerimiz başlayacak. Depremden hasar görmüş 10 ilimizde mart ayı itibariyle inşaatlarımız yükselmeye başlayacak. Hasar tespitlerinin tamamlanmasıyla birlikte etap etap nerede hasar varsa, hangi köyde hangi ilçede, hasar varsa inşaatlarımızı eş zamanlı olarak inşa edeceğiz. Bir yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bundan sonraki süreci doğru yönetebilmek adına, hızlı hareket edebilmek adına da şehrin dinamikleriyle görüşüyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, bu talepler doğrultusundaki çalışmaları dönüştürecek tüm fikirleri de bu işin içine alıyoruz. Sivil toplum örgütleri, sanayiciler, belediyelerimizin görüşleri doğrultusunda bu planlamaları yapıyoruz. İnşallah daha önce Malatya, Elazığ ve İzmir'de nasıl yaptıysak, sözlerimizi tuttuk. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde konutlarında oturuyorlar. Konutlarımız hasar görmedi. Depreme dayanıklı konutlar, radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yaptığımız ve burada zemin ile ilgili ayrıntılı etüt ederek zeminin kalitesinin, sıvılaşma olup olmadığını ve yerleşilebilecek doğru alanlara konutlarımızı yerleştirmeye gayret gösteriyoruz. Yapı tekniği açısından da radya temel üzerine tünel kalıp tekniği ile depreme dayanıklı bir sistem. Bu sistemle de konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza da hasar tespitlerinin yapılmasına müteakip konutlara yerleştiriyoruz. Burada yine önemli bir ayrıntı, hasar tespiti sürecini de inşallah tüm Tükriye'de yüzde 40-45 seviyelerine geldik. Bir hafta içerisinde toparlayacağız. Hasar tespiti yapılan konutlara, bloklara ilişkin hasar tespitlerini hasartespit.gov.tr adresinde vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Az hasarlı ve hasarsız olan binalara, hasar tespitin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımız girebilir. Orta hasarlı binalar güçlendirme yapılmadan girilemez. Ağır hasarlı binalar ise yıkılması gereken binalardır. Bu şekilde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Taşınma sürecine gerekirse hasar tespiti yapılan binalarda vatandaşımız eşyasını taşımak istiyorsa kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerinde vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. O binadan eşya alınabilir yada alınamaz raporuna müteakip eşyalarını taşımasını istiyoruz. Ağır hasarlı binalarda olası artçı depremlerle hasar görme riskini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Sağlam zeminler nerelerse oralara yerleşeceğiz. Zeminin yerleşime uygun olması gerekiyor. Buraların tarım arazisi olmaması gerekiyor. Tarım arazisinde, ıslak zeminde, sulak zeminde yerleşim yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyor olacağız" diye konuştu.