Bakan Murat Kurum’dan SABAH’a özel açıklamalar: TOKİ, mart başında ilk temeli atıyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli asrın deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep'teki çalışmaları koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı 10 ilde saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'a gelen Kurum, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Kurum depremzedelerin geçici barınmasını sağlayacak konteyner kentlerin kurulumları ile birlikte 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade etti. İnşaat sürecine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm ekiplerinin il il yeni yapılacak konutların yerlerini, zemin etütlerini, arazi yapısını şehrin dinamikleriyle birlikte değerlendirdiklerini belirten Kurum, "Şehrin özel sektörünün de görüşlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini alıyoruz. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını belirliyor, şehrin 50-100 yılını planlayacak bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin süreci de takip ediyoruz" dedi. TOKİ eliyle mart başında inşaatların başlayacağını, ilk inşaatları yapacaklarını belirten Kurum şunları söyledi:İlk etapta TOKİ inşaatlarından 31'ini projelendirdik. 105 metrekare 3+1 konutlar yapacağız ve burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate alarak yerleşim yerlerini belirliyoruz. Burada ayrıntılı jeolojik etütler yaparak inşa faaliyetlerine başlayacağız.Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl içinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek bu bölgede de eşzamanlı bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. Özel sektörümüzle, ekipmanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz.Bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremiti, aklınıza ne geliyorsa bağlantılarını bugünden yaparak sözümüzü tutacağız. O zaman onlarla birlikte bugün nasıl üzülüyorsak, ağlıyorsak, hüzne boğuluyorsak o gün de onların mutluluklarına şahit olacağız.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, hasar tespit çalışmalarında 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalarda 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. AA