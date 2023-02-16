’Bakan Nebati Kabine Toplantısı’na katılmadı’ iddiasına yalanlama

"BAKAN NEBATİ KABİNE TOPLANTISI'NA KATILMADI" İDDİASI

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katıldı. Fondoş Halk TV ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin toplantıya katılmadığı, video konferans ile de iştirak etmediğini iddia etti.