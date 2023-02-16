Haberler Gündem Haberleri 'Bakan Nebati Kabine Toplantısı'na katılmadı' iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 16.2.2023 18:25

'Bakan Nebati Kabine Toplantısı'na katılmadı' iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na katılmadığı iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

’Bakan Nebati Kabine Toplantısı’na katılmadı’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 14 Şubat'ta AFAD'ın Ankara'daki merkez binasında toplandı. Toplantının tek gündem maddesi "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülecek çalışmalar oldu.

"BAKAN NEBATİ KABİNE TOPLANTISI'NA KATILMADI" İDDİASI

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katıldı. Fondoş Halk TV ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin toplantıya katılmadığı, video konferans ile de iştirak etmediğini iddia etti.

"BAKAN NEBATİ TOPLANTIDA SUNUM YAPTI"

Halk Tv'nin iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, afet nedeniyle bulunduğu Şanlıurfa'dan 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na video konferans yoluyla iştirak etmiş ve sunum yapmıştır." dendildi.

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'Bakan Nebati Kabine Toplantısı'na katılmadı' iddiasına yalanlama
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