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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:30 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:39

BAYKAR'ın şefkat eli deprem bölgesinde

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar Teknoloji firması, asrın felaketinden etkilenen bölgeler için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Firma, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere depremin etkili olduğu illere tırlar dolusu insani yardım malzemesi ve jeneratörler ve powerbank ile temel gıda maddeleri gönderdi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
BAYKAR’ın şefkat eli deprem bölgesinde

Baykar Teknoloji Firması, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın acısını bir nebze olsun hafifletebilmek için çalışıyor. Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'ya enerji malzemeleri, temel gıda ve kıyafet dolu tırlar gönderdi.

AFAD KOORDİNASYONUNDA YAPILDI

Baykar tarafından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a, 3 tır jeneratör, 3 tır kıyafet, 5 tır konserve, 2 tır uyku tulumu, 1 tır çadır ve powerbank, 1 tır battaniye gönderildi. Hatay'a da 1 tır uyku tulumu, 1 tır konserve, 4 tır kıyafet, 1 tır jeneratör, 1 tır çocuk uyku tulumu sevk edildi.

İHTİYAÇ GÖRE SEVK EDİLDİ

Malatya'ya battaniye, jeneratör ve konserve dolu 3 ayrı tır gönderildi. Adıyaman'a 2 tır jeneratör, 1 tır konserve ve 1 tır çocuk giyim malzemesi gönderildi.

Gaziantep'e 2 tır jeneratör, 5 tır gıda, 3 tır konserve, 1 tır uyku tulumu, Şanlıurfa'ya 1 tır jeneratör 1 tır uyku tulumu, Adana'ya ise 1 tır termos ve kıyafet, 1 tır konserve, 1 tır elbise ve powerbank, 2 tır jeneratör Baykar tarafından sevk edildi.

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BAYKAR'ın şefkat eli deprem bölgesinde
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