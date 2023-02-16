BAYKAR’ın şefkat eli deprem bölgesinde

Gaziantep'e 2 tır jeneratör, 5 tır gıda, 3 tır konserve, 1 tır uyku tulumu, Şanlıurfa'ya 1 tır jeneratör 1 tır uyku tulumu, Adana'ya ise 1 tır termos ve kıyafet, 1 tır konserve, 1 tır elbise ve powerbank, 2 tır jeneratör Baykar tarafından sevk edildi.

"Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine konteyner bağışı sürüyor

Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı