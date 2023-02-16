BAYKAR’ın şefkat eli deprem bölgesinde

Baykar Teknoloji Firması, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın acısını bir nebze olsun hafifletebilmek için çalışıyor. Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'ya enerji malzemeleri, temel gıda ve kıyafet dolu tırlar gönderdi.
AFAD KOORDİNASYONUNDA YAPILDI
Baykar tarafından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a, 3 tır jeneratör, 3 tır kıyafet, 5 tır konserve, 2 tır uyku tulumu, 1 tır çadır ve powerbank, 1 tır battaniye gönderildi. Hatay'a da 1 tır uyku tulumu, 1 tır konserve, 4 tır kıyafet, 1 tır jeneratör, 1 tır çocuk uyku tulumu sevk edildi.