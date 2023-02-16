Bu da sahte depremzede! Gözaltına alınan dolandırıcı tutuklandı

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekte depremzede olmayan Erhan B.(37)'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 112 Çağrı merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları incelemede sosyal medya üzerinden kendisini depremzede olarak tanıtan, Erhan B. İsimli şahsa ulaştı. Banka hesap bilgilerini paylaşıp mağdur olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para isteyen Erhan B.'nin aslında depremzede olmadığı İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan ve daha önceden de 3 suç kaydı olduğu öğrenilen Erhan B. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte depremzede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.