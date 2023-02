Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adana'daki evinde eşi ve oğluyla yakalanan Zarife Aşkın (40), oturduğu apartman dairesinin zarar görmesi yüzünden AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Çadırının önünde yaktığı ateşle ısınan Zarife Aşkın, "Devletimiz bize anında sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin vurduğu illeri tek tek gezerek biz depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geldiğini duyduğumda kendimi daha güçlü hissetim" dedi.Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 10 katlı Nacar Apartmanı'nın 5. katında eşi Mehmet Aşkın (50) ve oğlu Rüstem Kaya Aşkın'la birlikte oturan Zarife Aşkın, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında yatağından korkuyla uyandı. Genç kadın ailesiyle birlikte kendilerini can havliyle dışarıya attı. Aşkın ailesinin evi, ilk depremden 9 saat sonra öğle saatlerinde meydana gelen ikinci depremle birlikte ağır hasar gördü. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için kurulan çadırkente yerleşti. Bir yemek firmasında çalışan Zarife Aşkın, yaşadığı kâbus dolu anları SABAH'a anlattı. O anki duygularını kelimelerle anlatmanın imkânsız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtarabilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.Devlet, depremzedeler için seferber olduğu halde bunu görmezden gelenlerin olduğunu söyleyen Aşkın, "Rabbim devletimizin yöneticilerinin birini bin etsin. İyi ki varlar. Bize yatacak yer verdiler, bizi soğuktan korudular. Türkiye'nin 10 ilinde doğal afet var, hangisine bir anda yetişebilirsin ki... İnsanların, çayı, şekeri, çorbası sorunsuz bir şekilde temin ediliyor. Çadırlarımız tek tek ziyaret edilerek bir şeye ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Tamam çok kötü durumdayız ama 'Oldu bir kere' diyerek bizi bırakmadılar ki... Sürekli yanımızdalar. Ama hâlâ nankörlük yapanlar var" diye konuştu. Felaket sonrası devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Aşkın, "Depremden saatler sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adana'ya gelerek bizi yalnız bırakmadı. Biz mağdurları ziyaret ederek hâl hatır sorması, güzel yürekli bir insan olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanımız tek tek milletiyle ilgileniyor. Adana'ya gelince kendimi daha güçlü hissettim. İyi ki var. Onunla gurur duyuyorum" dedi.