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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Depremzede 609 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem sonrası refakatçisiz kalan çocuklardan 609’unun kimliklerini belirleyip ailelerine teslim etti

ANKARA
Depremzede 609 çocuk ailelerine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 609 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1457 çocuktan 1190'ının kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Bu çocuklardan 609'unun ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 267 çocuk bulunduğu belirtildi. Açıklamada, refakatçisi olmayan 1457 çocuktan 755'inin tedavisinin devam ettiği, 93'ünün ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.
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Depremzede 609 çocuk ailelerine teslim edildi
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