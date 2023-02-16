Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İbrahim'in, basına kapalı görüşmede Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma göstermek için bugün Türkiye'de olacak. Şerif, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret öncesi değerlendirmede bulunan Şerif, "Türkiye'nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi" dedi. Pakistan'da sivil ve resmi vakıflarca şu ana kadar 16 uçak ve 14 TIR yardım gönderildi. Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg de bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.