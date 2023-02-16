Gökçeada Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında inşaat firması sahibi: 2+1 daire verdik





'2+1 2 DAİRE İSTEDİ' İDDİASI

İnşaat firması olarak o dönemde 2 farklı proje için resmi ruhsat başvuruları olduğuna dikkat çeken S.A., "Bu yönetmelikle ilgili olarak Gökçeada Belediyesi fen işleri müdürü olan Seval Duran ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, ayrı ayrı zamanlarda beni ve ortağımı arayarak, belediyeye görüşme için çağırdı. Bu döneme kadar olan yaklaşık 6 aylık bir süreçte de Gökçeada Belediyesi birçok projeye ruhsat vermedi ve bekletti. Ben ve ortağım, bu aramalardan sonra bir gelişme olduğu düşüncesiyle belediyeye Seval Duran'ın makamına görüşmek için gittik. Seval Duran, bize 'Kottan açığa çıkan bodrum katları iskan edilebilir' şeklindeki yönetmeliği aylık meclis kararları görüşmesinde kaldırıp, 'İskan edilemez' olarak değiştireceğiz. Ancak sizin bekleyen 2 proje için ruhsat başvurunuz var. Bu değişiklikten zarar görmek istemiyorsanız; ortağım ve bana her iki projemizden 1'er adet olmak üzere toplam 2 adet 2+1 daireyi vermeniz gerekiyor' dedi. Bunun üzerine 'Bu 2 daireyi belediyeye mi yoksa şahsınıza mı istiyorsunuz' diye sordum. Duran, 'Biz de o kadar emek veriyoruz, zahmet çekiyoruz, mahkemeler ile uğraşıyoruz. Bu yüzden bu daireleri başkan ve bana vereceksiniz' diye karşılık verdi. Ortağımla bu isteğe karşı çıktık hatta ben çok daha sert çıkarak, 'Vermiyoruz, projeleri de iptal edecekseniz edin. Sen bunu nasıl istiyorsun, başkanın haberi var mı?' dedim. Bu sözlerim üzerine Duran, 'İstiyorsanız gidin sorun, onun talimatı, haberi var' dedi. Bu şekilde bir cevap alınca görüşmeyi sonlandırıp, Seval Duran'ın makamından ayrıldık" dedi.



BAŞKA FİRMALARDAN DA DAİRE İSTEMİŞLER

Belediyeden çıktıktan sonra ortağıyla oturdukları pastanede başka inşaat firmasının sahibi olan S.T. ile karşılaştıklarını belirten S.A., "S.T. yanımıza gülerek gelip, oturdu. S.T.'ye, 'Senden ne istediler' dedik. O da bize aynı soruyu yöneltti. Biz de durumu anlattık. O da bize aynı şekilde kendisinin Gökçeada'daki 2 projesinin ruhsat başvurusu için 2 daire istendiğini söyledi. Bunun üzerine 'Mahkemeye verelim, neyse cezaları çeksinler, bir daire bu kadar kolay mı kazanılıyor' dedim. Sonrasında bir karar varamadan ayrıldık. Hakkımızı aramak için ortağımla bu mahkemeye verme işini diğer rüşvet istenen firmalara da ulaşıp, görüştük ancak kimse bir araya gelmedi" dedi.



'SİLAHI ÇIKARIP MASANIN ÜZERİNE KOYDU'

Bu olaylardan 1 hafta sonra Ünal Çetin ile M.M. ve S.T.'nin de olduğu ortamda ofiste bir araya geldiklerini iddia eden S.A., şunları kaydetti:

"Başkan Çetin, ofise girer girmez S.T.'ye küfretti. Belindeki parlak metal renkli silahı çıkararak, masanın üzerine koydu ve patron koltuğuna oturdu. Bu esnada Ünal Çetin ile S.T. arasında tartışma başladı. Başkan önceki projelerden kendisine az para verdiğini, S.T. ise çok rüşvet verdiğini iddia etti. S.T. ile aralarında uzun zamandır rüşvet çarkı olduğunu da ilk defa burada öğrenmiş olduk. Bu buluşmadan kısa bir süre sonra eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı Hasan Erdem, ofisimize gelip, gitmeye başladı. Her geldiğinde bize 'Beni Ünal başkan gönderiyor. Şu ruhsat meselenizi çözelim. Sizi Ünal başkan ile ben yan yana getirmeyeyim. Siz birbirinize girersiniz aranızı bulayım. 2 adet 2+1 daire yerine siz kendi istediğiniz yerden 1 adet 2+1 daireyi başkana verin' dedi. Bu süreçte ruhsat alamayıp aylardır beklemede olan birçok müteahhidin ruhsatını aldığını öğrenince biz de ortağımla çaresiz kalarak 1 adet 2+1 daire vermeyi kabul ettik. Sonrasında 'Kottan açığa çıkan bodrum katları iskan edilebilir' şeklindeki yönetmelik değişmeden 2 projemizin de ruhsatı onaylandı. Başkan Ünal Çetin, daireyi Hasan Erdem'e vermemizi söyledi. Biz de daireyi Erdem ile şirket arasında bedel yazılı olmayan bir sözleşme yaparak verdik. Ancak iskan aşamasında yine önümüze bu tarzda zorluk çıkarılabilir, düşüncesiyle tapuyu hemen vermedik. Proje bitip, iskanları aldıktan sonra Erdem, bu dairenin tapusunu üzerine vermemizi istedi. Biz de projenin iskanını daha almadığımızı söyledik. Erdem bize garanti verdi. Sonrasında biz de daha fazla zora girmemek adına, bu tarihten yaklaşık 7 ay kadar önce tam tarihini hatırlamadığım bir günde Gökçeada Tapu Müdürlüğü'nden dairenin tapusunu Hasan Erdem adına Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e vermek zorunda kaldık. Burayla ilgili de başvurumuzu yaptık ve resmi olarak iskanımızı aldık. Kimse ile ortak çıkar amacı hareket ederek, rüşvet vermek istemedim. Bu doğrultuda da rüşvet vermemek için şahsım ve ortağı olduğum firmam adına mücadele ettim."