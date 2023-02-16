Hatay-Reyhanlı yolunda çalışmalar başladı

DEVLETİN YÖNETMELİĞİNDE SORUN YOK

Zemin etüdü yapılan ekibin başında bulunan Mühendis Serkan Tanrıkulu, Hatay'da yaşanan felaketin de zemin etüdünün doğru şekilde yapılmayıp uygun zemin güçlendirme çalışmalarının tercih edilmemesinden kaynaklandığını söyledi. Devletin çıkardığı deprem yönetmeliğinin her şeyi düzenlediği ancak çıkarcı kimselerin bu yönetmeliği yeterince dikkate almadığını ve devleti de yanılttığını dile getirdi.

HATAY'DA İLK ÇALIŞMA BAŞLADI

Karayollarının Hatay-Reyhanlı yolu üzerindeki Demirköprü Köprüsü'nün yeniden inşası için hemen çalışmalara başladığını aktaran Mühendis Serkan Tanrıkulu, zemin etüdünü yapıyoruz. Şu anda Hatay'da tek burada bu çalışma yapılıyor. Devlet hemen harekete geçti ve bu köprünün daha güçlü bir şekilde yeniden yapılması lazım. Bunun için çalışıyoruz" dedi. Fay hattının dere yatağını bozması nedeniyle eski haline getirilmesi için Devlet Su İşleri'nde çalışmaya başladığını söyleyen Tanrıkulu, "Devlet, elinden geldiğince her şeye yetişmeye çalışıyor" dedi.