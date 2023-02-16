İslâhiye ve Nurdağı’nda 4 bölgeye konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatörlüğünü yürüttüğü Gaziantep'te çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışmaları başlatıldı. Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.

Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor. Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını da başlattı. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğündeki Gaziantep'te, Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere tüm kent genelinde aralıksız devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan ekiplerin yoğun çaba harcadığı Gaziantep genelinde, depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanlarının yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacağı açıklandı.

Nurdağı ilçesinde yer alan geçici barınma alanı, 2 ayrı alanda toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkânlar ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerlerin de getirildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, İslahiye'de içerisinde 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacaktır.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bakan Kurum'un düzenlediği il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor. Depremin hasarını en aza indirmek için mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en uygun zemin belirleniyor. Buna göre yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor. Bu tespitler sonrası belirlenen yerlerde zemin etüt çalışmaları da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında alanlardan belirlenen numuneler incelenerek zeminin yerleşim için uygun olup olmadığı tespit edilebilecek.