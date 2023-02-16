İstanbul Valiliği, Hatay’a 24 yardım TIR’ı daha gönderdi

GEÇEN HAFTA GÖTÜRDÜK YİNE GÖTÜRÜYORUZ"

Hatay'a yola çıkan tır şoförlerinden Musa Alaylı, "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bizim de nakliyeciler olarak elimizden bu geliyor. Yakıt desteğini alarak bölgeye su gıda yardım malzemesi, elimizden ne geliyorsa alıp götüreceğiz. Geçen hafta da götürdük. Bu hafta da tekrar gideceğiz. Önümüzdeki günlerde yine nasip olursa götürmeyi düşünüyoruz" dedi.