İstanbul Valiliği, Hatay’a 24 yardım TIR’ı daha gönderdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında İstanbul Valiliği'nin depremden etkilenen illere yardımları sürüyor. İstanbul Valiliği'nin koordine ettiği 23 kaymakamlık tarafından hazırlanan 24 gıda ve hijyen malzemesi yüklü TIR, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mehmetçik Vakfı Tesisleri'nden deprem bölgesi Hatay'a uğurlandı.
KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE HATAY'A GİTTİ
5 aylık köpeği ile birlikte TIR şoförlüğü yapan ve Hatay'a insani yardım götüren TIR şoförü Gökçen Taner Parlar, "Bize ne mutlu ki oğlum paşa ile birlikte Hatay'a yardım götürüyoruz. Yardımlarımızı esirgemiyoruz. Daha önce gittik şimdi yine gidiyoruz. Depremzede arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu malzemeleri götürüyoruz" dedi.
GEÇEN HAFTA GÖTÜRDÜK YİNE GÖTÜRÜYORUZ"
Hatay'a yola çıkan tır şoförlerinden Musa Alaylı, "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bizim de nakliyeciler olarak elimizden bu geliyor. Yakıt desteğini alarak bölgeye su gıda yardım malzemesi, elimizden ne geliyorsa alıp götüreceğiz. Geçen hafta da götürdük. Bu hafta da tekrar gideceğiz. Önümüzdeki günlerde yine nasip olursa götürmeyi düşünüyoruz" dedi.