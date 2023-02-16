MHP ilk günden beri sahada

MHP ve Ülkü Ocakları'nın deprem bölgesinde olmadığını dair yürütülen algı operasyonu, MHP Genel Merkezi tarafından paylaşılan istatistikler çökertildi. MHP'nin ilk günden bu yana afetzedelerin yarasına merhem olmak için hangi çalışmalarda yer aldığı ve gönderilen insani yardım malzemeleri açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve MYK üyeleri toplamda 38 milyon, 740 bin 655 lira tutarındaki meblağı AFAD'a bağışladı. MHP'li belediyelerde görev yapan 492 belediye personeli afetin gerçekleştiği ilk günden itibaren depremden etkilenen illere yönlendirildi. Ülkü Ocakları mensubu bin 200 kişilik aramak kurtarma ekibi, arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldı. Nakdi değeri 86 milyon Türk lirası olan 574 insani yardım tırı da bölgeye gönderildi. 400 adet tır da kullanılmak üzere AFAD'a tahsis edildi.

MOBİL MUTFAKLAR, JENARATÖRLER VE AĞIR İŞ MAKİNALARI

38 adet ağır iş makinası depremden etkilenen illere gönderildi. 16 ağır tonajlı kamyon ve 10 adet su tankeri de bölgeye yönlendirildi. 2 adet yakıt tankeri, 4 adet mobil mutfak, 5 adet geçici aş evi, 1 adet hasta nakil aracı, 2 adet büyük jenaratör de depremzedelerin kullanımına verildi. 42 adet seyyar tuvalet ve 16 adet seyyar duşun da kurulumu tamamlandı.

SOBA, KÖMÜR, DESTEK ARAÇLARI, SEYYAR FIRIN

4 adet arama kurtarma ve destek aracı, 6 adet itfaiye aracı, 1 adet hasta nakil aracı, 10 adet tahliye aracı, 2 adet sosyal hizmet aracı, 9 adet binek aracı da bölgede görev yapıyor. 5 bin 100 adet soba ve ısıtıcı, 2 bin 675 ton kömür ve odun, 2 bin adet çadır, 42 adet konteyner 1 adet seyyar fırın, 250 adet yatak da bölgeye sevk edildi. 26 bin 320 litre yakıt, 130 temel ihtiyaç malzemesi taşıyan kamyon, 25 ihtiyaç malzeme yüklü minübüs de gönderildi. 1 adet seyyar ekmek fırını da bölgeni ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.