MHP Lideri Bahçeli'den, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına teşekkür: Elimizi taşın altına koyuyoruz





Mesajında Bilge Kağan'ın sözlerini de hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"1288 yıl önce demişti ki, "Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım'. İşte o tarihi mesaj yerini bulmuştur. Türkiye tek sestir, tek yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet konvoyları sürekli hareket halindedir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Her zorluğun bir kolayı vardır ve tedavüldedir. Sağduyu; aklın, mantığın ve ahlakın bileşkesinde tezahür etmektedir. Nitekim muazzam bir sağduyu anlayışı kuvveden fiile geçmiştir. Milletimiz alicenaplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, merhametli vasfını, müstesna vakarını samimiyetle ve inançla göstermektedir. 10 ilimizi etkileyen ikiz deprem sonrası 283 binden fazla aile, refakatçisi olmayan afetzede çocuklarımıza koruyucu aile olmak maksadıyla devreye girmiştir. Bu asil davranış takdir ve tebrik edilecek bir insani haslet olup memnuniyet vericidir."