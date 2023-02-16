O müteahhitler tutuklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaştı. Buna göre, 10 ilde yıkılan binalarda sorumluluğu olan 24 şüpheli tutuklandı. Bölgede hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında ise 205 şüpheliden 124'ü tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 28'i hakkında yakalama kararı çıkarıldı.