Patanili Müslümanlardan TDV'ye anlamlı deprem bağışı... "Biz yardım etmeyi Türkiye’den öğrendik"

Türkiye'ye yaklaşık 7 bin 500 km uzaklıkta olan Tayland Patani'den gelen bir heyet, Türkiye Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti. Tayland Müftü Yardımcısı ve Patani Bölge Müftüsü Hacı Abdurrahman Bin Davut'un yer aldığı heyet, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışta bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, afetten dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunan ve deprem bölgelerinde kullanılmak üzere yardım yapan heyete teşekkürlerini iletti.

Açık, ziyarete ilişkin şunları söyledi: Tayland Müftü Yardımcısı ve Patani Bölge Müftüsü Hacı Abdurrahman Bin Davut ve beraberindeki heyeti Vakfımızda ağırladık. Türkiye'ye depremden dolayı geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Türk halkına sürekli dua ettiklerini ve ellerinden geldiğince yanımızda olacaklarını ilettiler. Patani'de topladıkları 35 bin 683 Dolar ile 10 bin TL'lik meblağı Vakfımıza deprem yaralarının sarılması amacıyla bağışladılar.

Patani ile ilişkilerimizin Osmanlı'ya kadar dayandığını vurgulayan Açık, "Ülke olarak dünyaya ektiğimiz iyilik tohumlarının semeresini şu an biçiyoruz. 1200'lü yıllarda İslam'la tanışan Patani bizim yardım ulaştırdığımız dünyadaki bölgelerden birisidir. Türkiye'ye yaklaşık 7 bin 500 km uzaklıkta. Ancak onlar şu anda bizim acımızı paylaşıyorlar, kendileri zor durumda olmalarına rağmen bize destek veriyorlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı. Buraya gelip yükümüzü el ele vererek kaldırmak istiyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.

AHTE VEFA GÖSTERDİLER

Açık, Patanili Müslümanların Sultan Abdülhamid Han'a karşı duyduğu muhabbete ilişkin bilgi vererek, "Cennet mekan Abdülhamid Han, işgal altındaki Patani'ye o yıllarda Anadolu'dan 27 genç gönderir, bu gençler Patani'nin bağımsızlığı için şehit olur. Sultan Abdülhamid Han, Patanili Müslümanlara bizzat maddi ve manevi destek vermiştir. Patani'de Sultan Abdülhamid Han ve Türkiye'ye büyük bir sevgi vardır. Bu durum da ülkemize duyulan sevginin en bariz göstergesidir" sözlerini aktardı.

BİZ YARDIM ETMEYİ, EDEBİLMEYİ TÜRKİYE'DEN ÖĞRENDİK

Tayland Müftü Yardımcısı ve Patani Bölge Müftüsü Hacı Abdurrahman Bin Davut ise "Bizim getirdiğimiz bu yardım parasını deryada bir damla olarak kabul edin. Maddi anlamda şimdilik gücümüz bu kadar. Lütfen bu parayı kabul edin. Biz yardım etmeyi, edebilmeyi sizden, Türkiye'den öğrendik. Şimdi sıra bizde. Dualarımızla ve elimizden geldiğince Türkiye'nin bu zor günlerinde yanındayız" diye konuştu.

Deprem bölgelerinin yaralarının sarılması için Tayland Patani heyeti tarafından yapılan bağış, TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık tarafından teslim alındı.