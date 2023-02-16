Savcılıktan deprem soruşturmasında önemli tespit: Asıl risk depremin kendisi değil güvensiz yapılar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.
SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman'ın koordinesinde Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde suça konu delillerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Büroda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 21 Cumhuriyet Savcısı, 20 personel soruşturmaları yürütürken, oluşturulan 19 bilirkişi heyeti ile binalardan karot alma ve delil toplama yapılıyor. Ayrıca gelen ihbar, şikayet ve tespitlere göre de soruşturmalar titizlikle sürüyor.
SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Savcılık 3 şüpheliyi tutuklamaya sevk etti. Sevk yazısında savcılıktan önemli bir vurgu vardı. Şüphelilerin deprem kuşağında olan Kahramanmaraş'ta mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekildeki eyleminin sonuçlarını öngördüğü vurgulandı. "Asıl riskin depremin kendisinin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği, ancak buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davrandıkları anlaşılmıştır" denildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi 11 ili etkiledi! Sabah.com.tr Hatay’ı sokak sokak görüntüledi!