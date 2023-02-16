Savcılıktan deprem soruşturmasında önemli tespit: Asıl risk depremin kendisi değil güvensiz yapılar

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Savcılık 3 şüpheliyi tutuklamaya sevk etti. Sevk yazısında savcılıktan önemli bir vurgu vardı. Şüphelilerin deprem kuşağında olan Kahramanmaraş'ta mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekildeki eyleminin sonuçlarını öngördüğü vurgulandı. "Asıl riskin depremin kendisinin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği, ancak buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davrandıkları anlaşılmıştır" denildi.