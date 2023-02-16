‘Siyasi tartışmaların parçası olmayacağız’

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Deprem gündemli toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremlerle ilgili provokatif haberlere sert tepki göstererek, "Bütün bu acının ortasında iç çatışma çıkarmaya çalışan vahşi yaklaşımlar görüldü. Hepsi ile mücadele ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgelerine ikinci kez ziyareti olacağını açıklayan Çelik özetle şunları söyledi:Siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yapar gibi yıkım siyaseti yapsalar da siyasi tartışmaların bir parçası olmadık olmayacağız. Cevap vereceğimiz zaman var, hepsini not ediyoruz. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak ve dışarıda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak.Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Elazığ da 10 ilimizle birlikte afet bölgesi olarak değerlendirilecektir.10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımızın hesabına yatırılmaya başlandı.Yağma söz konusu olduğunda hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler.Afetle mücadele konusunda uzman kurumlar var, başta AFAD olmak üzere. Bütün sivil toplum örgütlerinin bu koordinasyona katkı sağlayacak şekilde konumlanması kıymetlidir.