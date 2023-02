Son çakıl taşını kaldırıncaya kadar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde arama kurtarma ekipleri canla başla mücadele ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri gösterdikleri insanüstü mücadele ile sadece Kahramanmaraş merkezde yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı. Birlikte sevinip üzülen JAK timleri, her canın kendileri için umut olduğunu ve çok sevindiklerini belirtti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen asrın felaketi depremlerinde on binlerce ev enkaza döndü. 10 ili vuran depremin hemen ardından enkaz altında kalan canları kurtarmak için devletin tüm birimleri seferber oldu. Bu konuda en büyük iş Ankara'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine düştü. Arama kurtarma konusunda uzman olan Alfa ve Poyraz isimli köpekler, yeraltı görüntüleme cihazı ve diğer kullandıkları cihazlarla birlikte hemen göreve başlayan JAK timleri onlarca hayata dokundu.Gece gündüz hiç durmadan her enkaz alanında bulunan JAK timleri, depremzedelerin umudu olmaya devam ediyor. İlk günden beri Kahramanmaraş merkezde 150'ye yakın depremzedeyi enkazdan kurtaran JAK'lar canla başla çalışıyorlar. Kurtardıkları her bir canın kendilerine umut olduğunu söyleyen JAK timleri bunun da kendilerini mutlu ettiğini söylediler. JAK timleri son bir çakıl taşı kalıncaya kadar enkazdaki vatandaşları aramayı aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade etti.